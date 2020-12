Medio Oriente: Manama Dialogue, duro scambio tra principe saudita Al Faisal e ministro Esteri israeliano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, fonti del ministero degli Esteri hanno riferito che Ashkenazi sarebbe stato colto di sorpresa dal tono del principe saudita, così come i suoi interlocutori del Bahrein, che li avevano invitati a un panel sulla cooperazione e le partnership. Il ministro israeliano ha risposto all’interlocutore saudita affermando: "Non credo che (le sue parole) riflettano lo spirito e i cambiamenti in atto in Medio Oriente". Ashkenazi ha anche ringraziato l'Arabia Saudita, affermando che senza l'approvazione del regno, gli Accordi di Abramo firmati da Bahrein ed Emirati non sarebbero potuti avvenire. "Possiamo giocare al gioco della colpa del passato, o possiamo cogliere opportunità per la pace", ha dichiarato Ashkenazi. (Res)