Romania: premier Orban, Pnl è il vincitore delle elezioni parlamentari

- Il Partito nazional liberale (Pnl) ritiene di essere il vincitore delle elezioni parlamentari. Lo ha detto il leader dei liberali, il primo ministro Ludovic Orban, dopo l'annuncio degli exit poll. "Quelli che vediamo in Tv sono i risultati di un exit poll o di un sondaggio di opinione. La decisione è stata presa dai romeni attraverso la partecipazione alle urne e sapremo il risultato dopo il processo di conteggio. Considerando che la ricerca sociologica non include i voti dalle 19.30 alle 21.00, della diaspora e tenendo conto del margine di errore, il Pnl ritiene di essere il vincitore di queste elezioni, sia il vincitore morale che il vincitore alla fine del processo di conteggio dei voti", ha detto Orban. In base ai primi exit poll, il Partito socialdemocratico (Psd) è in testa alle preferenze con il 30 per cento, mentre il Pnl seguirebbe a stretto giro, al 29 per cento. (Rob)