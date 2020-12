Venezuela: elezioni in corso, a Caracas a metà giornata affluenza apparentemente moderata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in pieno svolgimento in Venezuela le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale (An), il parlamento fin qui controllato dalle opposizioni. Immagini provenienti dal centro della capitale Caracas, a meta della giornata, descrivono una situazione di affluenza apparentemente moderata. L'appuntamento, presentato come un voto "per la pace" dal presidente Nicolas Maduro, è disertato dal grosso delle opposizioni che si riconoscono nella guida del presidente uscente del parlamento, Juan Guaidò. Al momento non sono stati riferiti dati ufficiali sull'affluenza. Secondo "l'Osservatorio contro la frode" dell'An, antigovernativo, a metà della giornata la partecipazione era limitata al 7,6 per cento degli aventi diritto. È prevista la partecipazione di 14.400 candidati e 107 organizzazioni, per eleggere 277 deputati che a partire da gennaio occuperanno gli scranni dell’unico organo istituzionale nel Paese attualmente controllato dalle opposizioni ma le cui funzioni sono da tempo disconosciute dal governo di Maduro.(res)