Business news: Argentina, Ocse, calo Pil del 12,9 per cento nel 2020, maggiore recessione tra paesi sviluppati

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha stimato per l'Argentina un calo del pil del 12,9 per cento nel 2020. Si tratta della maggior recessione pronosticata tra i 46 paesi analizzati dall'organismo che racchiude i paesi sviluppati nel suo "Economic Outlook" annuale. Secondo l'Ocse, si legge nel documento, "l'accentuazione degli squilibri macroeconomici e le prolungate misure di contenimento della pandemia stanno pesando sulla domanda interna e limitando il ritmo della ripresa, nonostante la riuscita della ristrutturazione del debito pubblico con creditori privati". (Res)