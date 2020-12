Business news: Cile, Ocse prevede calo del pil del 6 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha stimato per il Cile un calo del pil del 6 per cento nel 2020 e una ripresa del +4,2 per cento nel 2021. E' quanto afferma il rapporto annuale "Economic outlook" pubblicato dall'organizzazione multilaterale con sede a Parigi. Nel documento l'Ocse sottolinea inoltre che "la ripresa dell'economia nei prossimi due anni sarà graduale e disomogenea, con i consumi privati come motore principale sostenuti dalle misure attuate dal governo a sostegno delle famiglie e dai prelievi straordinari dei fondi pensione ed un aumento dell'occupazione formale che andrà di pari passo con le agevolazioni per le assunzioni". Gli investimenti, afferma il documento, avranno una ripresa moderata non solo a causa dell'incertezza sull'evoluzione della pandemia ma anche a causa "della revisione costituzionale in corso e dei processi elettorali previsti per il 2021". In questo senso, ritiene l'Ocse, una "ricomparsa delle proteste sociali potrebbe ritardare la ripresa economica". (Res)