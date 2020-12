Usa: Trump annuncia che Rudy Giuliani ha il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato questa sera su Twitter che il suo avvocato personale, Rudy Giuliani, ha contratto il Covid-19. "Rudy Giuliani, di gran lunga il più grande sindaco nella storia di New York City, un uomo che ha lavorato indefessamente per far luce sulle elezioni più corrotte della storia degli Stati Uniti, è risultato positivo al virus cinese", ha scritto il capo della Casa Bianca su Twitter. "Rimettiti presto, Rudy, noi andremo avanti!", si conclude il messaggio. (Nys)