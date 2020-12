Business news: Ecuador, Banca di sviluppo dell'America latina approva prestiti da 462 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca per lo sviluppo dell'America latina (Caf) ha concesso due prestiti in favore dell'Ecuador per un importo complessivo di 462 milioni di dollari. "Durante l'ultima sessione del Consiglio di amministrazione della banca sono stati approvati due prestiti a favore del Paese, per un totale di 462 milioni di dollari", si legge nel comunicato. Secondo la Caf, 242 milioni di dollari saranno destinati al Programma di infrastrutture logistiche, che mira a promuovere la modernizzazione del trasporto multimodale e a rafforzare i corridoi logistici Quito-Guayaquil, Quito-Cuenca, Quito-Manta e Quito-Tulcan. Obiettivo principale del prestito è diversificare la base export e dare maggiore efficienza ai servizi di logistica stradale e marittima, nonché rafforzare il collegamento e l'integrazione verso i centri di produzione e rendere le infrastrutture più sicure per gli utenti. (Res)