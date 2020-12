Business news: Argentina, annunciata estensione del cavo sottomarino Tannat di Google e Antel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cavo sottomarino internazionale di trasporto dati Tannat dell'azienda statunitense Google in comproprietà con l'azienda di telecomunicazioni dell'Uruguay, Antel, arriverà in Argentina. Lo ha reso noto la stessa compagnia californiana in un comunicato congiunto con Antel precisando che si tratterà di una estensione del cavo che già collega la città brasiliana di Santos con la costa dell'Uruguay all'altezza di Maldonado. "L'arrivo di Tannat in Argentina è un passo fondamentale per poter rispondere alla crescente domanda dei nostri utenti e per la resilienza della nostra rete", ha affermato Google nel comunicato. Il sottosegretario per l'Innovazione pubblica dell'Argentina, Micaela Sanchez Malcolm, ha affermato per parte del governo di Buenos Aires che "Tannat rafforza le connessioni internazionali del paese con la regione e con il resto del mondo". Il funzionario argentino ha quindi celebrato l'iniziativa realizzata da Google e Antel "che dimostra lo sviluppo delle telecomunicazioni ancor più nel contesto della pandemia, dove si assiste ad un intensificazione dell'uso della rete". (Res)