Usa: procuratore generale California Becerra verso nomina a segretario della Salute

- Il democratico Joe Biden intende nominare il procuratore generale della California, Xavier Becerra, segretario alla Salute e ai servizi alla persona della prossima amministrazione presidenziale Usa. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, che cita una fonte a conoscenza della decisione. Becerra è il secondo latinoamericano scelto da Biden per un ruolo di alto profilo nella prossima amministrazione presidenziale. Il 62enne Becerra ha servito 12 mandati alla Camera dei rappresentanti come deputato di Los Angeles, prima di essere eletto procuratore generale della California nel 2016. Sotto la sua guida, la California ha ingaggiato costanti battaglie legali con l’amministrazione del presidente Donald Trump, intentando numerose cause contro le misure in materia di immigrazione, sanità e ambiente varate dalla Casa Bianca e dal governo federale. Biden, vincitore delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre, conferma tramite la nomina di Becerra la centralità da lui riservata alla cosiddetta “politica identitaria” nella distribuzione degli incarichi di governo. La scelta di Becerra rappresenta anche un endorsement di Biden alle dure politiche restrittive adottate dalla California in risposta alla pandemia di coronavirus. (Nys)