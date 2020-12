Indonesia: ministro Affari sociali Bartubara accusato di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per lo sradicamento della corruzione dell’Indonesia ha annunciato che il ministro degli Affari sociali di quel paese, Juliari Bartubara, figura assieme ad altre quattro persone tra i sospettati in un caso di tangenti per l’accesso a sussidi e assistenza sociale nel contesto della pandemia di coronavirus. Secondo la stampa indonesiana, il ministro si è presentato spontaneamente al quartier generale della Commissione a Giacarta, due ore dopo aver appreso di figurare tra gli indiziati. Per il momento, Bartubara non è stato posto agli arresti, contrariamente a tre degli altri sospettati, che sono stati immediatamente tratti in custodia nella giornata di ieri, secondo quanto riferito dal direttore della Commissione, Firli Bahuri. Il quinto sospettato, un funzionario del ministero degli Affari sociali, si è consegnato a sua volta spontaneamente. Bahuri ha accusato apertamente il ministro di essere coinvolto nello schema delle tangenti, che avrebbe consentito a Bartubara di intascare personalmente 17 miliardi di rupie (circa 1,2 milioni di dollari). Le indagini sono iniziate all’inizio di quest’anno, dopo l’approvazione da parte del governo indonesiano di un piano di sussidi emergenziali da 5.400 miliardi di rupie per sostenere l’economia colpita dalla pandemia di coronavirus. (Fim)