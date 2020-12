Business news: Brasile, spagnola Iberdrola acquista Ceb-D per 400 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Iberdrola, attraverso la sua controllata Neoenergia, si è aggiudicata l'asta per la privatizzazione del distributore di energia elettrica brasiliano Ced Distribucao del distretto di Brasilia (Ceb-D) con un'offerta di circa 400 milioni di euro. Come riferito da Iberdrola in una nota, Ceb-D fornisce elettricità a una popolazione di tre milioni di persone. Il completamento attraverso la stipula di un contratto di acquisto di azioni, è ora soggetto all'approvazione del risultato dell'asta da parte del Comitato di offerta, previa approvazione del Consiglio amministrativo della difesa economica (Cade). Iberdrola, attraverso la sua controllata Neoenergia, quotata alla Borsa di San Paolo, continua ad accelerare il suo impegno in Brasile, dove gestisce già una rete di distribuzione di 640.417 chilometri fornendo energia a circa 34 milioni di persone. (Res)