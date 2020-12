Business news: Italia-Paraguay, sottosegretario Di Stefano partecipa a webinar su nuove opportunità economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ha partecipato al webinar “Nuovi strumenti, nuove opportunità economiche e commerciali tra Italia e Paraguay”, organizzato dall’ambasciata d’Italia ad Asunciòn e da Ice Agenzia. Lo riferisce una nota della Farnesina. “L’Italia è leader a livello mondiale in molti settori tecnologici - ha esordito il sottosegretario - con produzioni fortemente orientate alle esportazioni ed aziende che presentano caratteristiche uniche per tecnologia, versatilità ed affidabilità, in grado di inserirsi nei processi di sviluppo industriale che stanno interessando il sistema produttivo del Paraguay.” “Inoltre - ha proseguito Di Stefano - il tessuto produttivo italiano, basato sulla piccola e media impresa, rappresenta anche un modello di flessibilità e innovazione con cui è facile interfacciarsi e che premia l’intraprendenza, l’imprenditoria sociale, l’occupazione giovanile e delle famiglie.” “In questi mesi, situazione di crisi causata dalla pandemia ci ha richiesto un impegno straordinario che ha portato al 'Patto per l’Export', un’ambiziosa strategia per rilanciare l’esportazione e la presenza italiana sui mercati internazionali, attraverso la creazione e il potenziamento di strumenti e risorse finanziare a sostegno dell’internazionalizzazione", ha concluso il sottosegretario. (Res)