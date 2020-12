Business news: Brasile, ministro Energia, garantiti investimenti per 415 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Miniere e dell'Energia del Brasile, Bento Albuquerque, ha affermato che nonostante gli impatti della pandemia, la previsione degli investimenti nel settore del petrolio e del gas sarà di 415 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. "Nonostante il difficile contesto economico continueremo nel nostro impegno per l'attuazione di azioni volte a mantenere e migliorare un ambiente favorevole al pieno sviluppo dell'industria petrolifera e del gas naturale del nostro Paese", ha affermato il ministro nel corso del suo intervento durante la cerimonia di apertura della fiera "Rio Oil & Gas 2020". "Nonostante le numerose sfide, lo scenario era estremamente promettente per il nostro settore", ha aggiunto. Con questo volume di risorse, la produzione di petrolio in Brasile dovrebbe passare dagli attuali 3 milioni di barili al giorno a circa 5,3 milioni di barili al giorno nel 2030, inserendosi nella lista dei primi cinque produttori ed esportatori di petrolio nel mondo. (Res)