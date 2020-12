Business news: Argentina, Ford investe 580 milioni di dollari su produzione nuovo modello Ranger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense Ford investirà 580 milioni di dollari per l'avvio della produzione in Argentina del nuovo modello Ranger pick-up. Lo ha annunciato il presidente Alberto Fernandez al termine di un incontro con l'amministratore delegato di Ford Argentina, Martin Galdeano. Fernandez, si legge in una nota della presidenza, ha ringraziato Ford per "la fiducia e per aver pensato nell'Argentina", e ha sottolineato che il suo governo "è impegnato a far sì che l'industria automobilistica torni ad essere la punta di lancia dell'industria nazionale grazie anche allo sviluppo di un indotto locale in alleanza anche con i sindacati". Il progetto di investimento prevede infatti lo sviluppo di fabbriche locali di parti di ricambio per arrivare a coprire fino ad un 41 per cento della componentistica del veicolo. (Res)