Business news: Cile, da parlamento via libera al secondo prelievo da fondi pensione privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Cile ha approvato il progetto di riforma costituzionale che consente agli iscritti al sistema pensionistico privato (Afp) un secondo prelievo dei fondi accumulati, fino ad un massimo del 10 per cento. Si prevede, segnala il quotidiano "La Tercera", che le Afp inizieranno a ricevere le prime richieste di prelievo a partire dal 7 dicembre, dopo la pubblicazione della nuova legge nella gazzetta ufficiale. La riforma è stata approvata in prima lettura alla Camera, nel corso della mattina di giovedì, con 131 voti a favore, 12 contrari e due astensioni, e nel pomeriggio ha ricevuto la definitiva approvazione al Senato con 41 voti a favore ed un'astensione. Il testo approvato è quello presentato dal governo, in alternativa ad un analogo progetto dell'opposizione con modifiche che puntano a moderare l'impatto fiscale e sul sistema pensionistico dell'iniziativa. La riforma consentirà ai beneficiari di ritirare dai loro fondi pensione un minimo equivalente a circa mille euro fino ad un massimo di 4500 euro circa. (Res)