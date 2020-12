Medio Oriente: ministro Esteri israeliano partecipa a Manama Dialogue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, è intervenuto oggi ai Manama Dialogue organizzati nella capitale del Bahrein dall’International Institute for Strategic Studies (Iiss), dove ha descritto ai partecipanti, le opportunità rappresentante dagli Accordi di Abramo che hanno portato lo scorso 15 settembre al processo di normalizzazione dei rapporti tra lo Stato di Israele, Emirati e Bahrein. Nel suo intervento il ministro ha sottolineato che gli accordi non sono stati fatti a spese dei palestinesi, ma che anzi rappresentano una opportunità. “Invito i palestinesi a cambiare idea e ad avviare negoziati diretti con noi senza precondizioni. Questo è l'unico modo per risolvere questo conflitto", ha dichiarato Ashkenazi. "Crediamo che mentre Israele passa dall'annessione alla normalizzazione, ci sia una finestra per risolvere questo conflitto", ha dichiarato il ministro degli Esteri, citando la decisione di Netanyahu di sospendere l’annessione di parte dei territori palestinesi in cambio dell’accordo di normalizzazione con i Paesi del Golfo.(Res)