Business news: Brasile, produzione industriale cresciuta dell'1,1 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Brasile ha registrato a ottobre una crescita dell'1,1 per cento rispetto al mese di settembre e dello 0,3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo rende noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), sottolineando che si tratta del sesto risultato positivo mensile consecutivo per il settore. Grazie a una crescita complessiva del 39 per cento tra maggio e ottobre, il settore è riuscito a recuperare le perdite causate dagli effetti negativi della pandemia di coronavirus, raggiungendo un livello di produzione superiore di 1,4 punti percentuali rispetto al livello di febbraio, ultimo mese prima della pandemia covid-19. Nel risultato cumulato dei primi dieci mesi dell'anno tuttavia la produzione è ancora negativa del 6,3 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi fino a ottobre la produzione industriale segna un calo del 5,6 per cento. (Res)