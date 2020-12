Business news: Brasile, vendite veicoli aumentate del 4,65 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di veicoli in Brasile è cresciuta a novembre del 6,65 per cento rispetto a ottobre, ma ha mostrato un calo del 7,12 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce la Federazione nazionale della distribuzione automobilistica (Fenabrave), secondo cui nel mese sono uscite dalle catene di montaggio brasiliane 225 mila unità. Complessivamente nei primi undici mesi dell'anno il calo delle vendite di veicoli è stato del 28,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un totale di 1,81 milioni di immatricolazioni. Si tratta del settimo mese consecutivo di aumento nelle vendite. I dati si riferiscono a tutti i segmenti automobilistici (automobili, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus). Il presidente di Fenabrave, Alarico Assumpçao Junior, ha affermato che la produzione non è ancora tornata ai livelli pre-crisi a causa della mancanza di componenti sulle catene di montaggio. (Res)