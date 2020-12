India: Andhra Pradesh, un decesso e centinaia di malori per cause ancora da accertare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città di Eluru, nello Stato indiano dell’Andhra Pradesh, 292 residenti hanno mostrato i sintomi di una malattia ancora non diagnosticata e uno è deceduto. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie del distretto di West Godavari, 140 persone sono tornate a casa dopo essere state visitate in ospedale e le altre sono in condizioni stabili. Convulsioni, nausea, perdita di sensi sono i sintomi manifestati, seguiti da un rapido recupero nella maggior parte dei casi. Si attendono i risultati delle analisi, ma al momento la causa non è stata ancora individuata.(Inn)