Romania: elezioni politiche, exit poll vedono in testa il Psd con il 30 per cento dei voti

- I primi risultati degli exit poll per le elezioni politiche in Romania vedono in testa con il 30 per cento delle preferenze il Partito socialdemocratico (Psd), seguito dal Partito nazionale liberale (Pnl) con il 29 per cento. Al terzo posto si piazza l'Alleanza Usr-Plus, con il 16 per cento delle preferenze. Superano la soglia del 5 per cento anche il Partito Pro Romania, l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr), il Partito movimento popolare (Pmp) e il Partito Aur, tutti poco al di sopra del 5 per cento. L'affluenza alle urne è stata di circa il 32 per cento. (Rob)