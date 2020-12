Covid: Rampelli (Fd'I), inaccettabili violenze al Pincio a Roma ma reclusione peggiora situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi usa la violenza ha sempre torto, chi contravviene le norme sul distanziamento è un irresponsabile. Ma la maxi rissa, insieme ai grandi assembramenti nelle ore e luoghi della movida, pone in luce tre enormi problemi: l'assenza totale di capacità di prevenzione, l'inefficacia dei controlli e delle sanzioni e la totale mancanza di luoghi idonei alla socialità per i ragazzi". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Non si può contestualmente imporre ai giovani di non andare a scuola e all'università, di non svolgere attività sportive, di non recarsi al teatro, al cinema, a vedere concerti, di non condividere una pizza e una birra con gli amici. La reclusione deve finire, i giovani non reggono più il divieto a socializzare. Abbiamo detto mesi fa che occorreva lasciare spazi di libertà, con regole ferree, ma valvole di sfogo per indirizzare la vitalità dei ragazzi".(Com)