Mes: De Micheli, con il voto diamo il via libera a una riforma europea per utilizzarlo

- Il Mes di oggi non è più lo spettro greco di qualche tempo fa: è uno strumento a disposizione delle attività sanitarie dei paesi e adesso diamo il via libera a una riforma europea per utilizzarlo. Lo afferma la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ospite a "Che tempo che fa". "Credo che il voto di questa settimana, legato a una riforma dello strumento, dovrebbe trovare le forze di maggioranza concordi. Sull'utilizzo o meno del Mes ci sarà una seconda fase di discussione", aggiunge. (Rin)