Business news: Brasile, tasso disoccupazione ottobre raggiunge record storico al 14,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Brasile, a ottobre, è salito al 14,1 per cento raggiungendo la soglia di 13.763.00 di persone. Si tratta di un aumento di 289 mila persone pari al 2,1 per cento rispetto a settembre. Lo rende noto l'Istituto brasiliano di economia e statistica (Ibge) secondo cui si tratta del massimo registrato sulla serie storica. Rispetto a maggio, primo mese in cui la crisi economica generata dalla pandemia di coronavirus ha iniziato a condizionare il mercato del lavoro, la disoccupazione è aumentata del 35,9 per cento. A ottobre la popolazione occupata ammontava a 97,9 milioni di persone, in aumento dell'1,5 per cento rispetto a settembre. (Res)