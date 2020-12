Business news: Argentina, governo estende concessione principali scali fino a 2038

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha prorogato di altri dieci anni la concessione di 33 aeroporti del denominato Gruppo A del sistema nazionale che include i principali scali sul territorio nazionale. A beneficiare della proroga, si legge in una nota ufficiale, è la società Aeropuertos Argentina 2000 appartenente alla holding Corporacion America, che a sua volta ha in concessione fra gli altri anche lo scalo Galileo Galilei di Pisa, in Italia. L'accordo tra il governo e la società di proprietà di Eduardo Eurnekian prevede a cambio della concessione l'impegno ad effettuare investimenti per circa 2,5 miliardi di dollari e si pone come obiettivo la creazione di 15 mila nuovi posti di lavoro nei prossimi sette anni. La precedente concessione che scadeva nel 2028 è stata prorogata in questo modo fino al 2038. La proroga, prosegue la nota, punta inoltre a dare un quadro di stabilità ad un mercato profondamente colpito dalle misure restrittive della circolazione dovute alla pandemia di Covid-19. La caduta del traffico aereo in Argentina, secondo dati ufficiali ha raggiunto un picco del 98 per cento e le proiezioni indicano una stabilizzazione del mercato non prima del 2023-2024. (Res)