Iran: responsabili incidente volo 752 della Uia saranno perseguiti entro primo anniversario tragedia (2)

- Il Boeing della compagnia ucraina Ukraine International Airlines è stato abbattuto da un missile terra-aria del sistema Tor attivato dalle forze di sicurezza iraniane presso l’aeroporto di Teheran mentre era in corso l’attacco di rappresaglia le basi statunitensi in Iraq a seguito dell’uccisione del generale Qassem Soleimani. Dopo varie speculazioni su un contro attacco da parte di forze nemiche o di un’avaria all'aereo, le autorità iraniane hanno ammesso la responsabilità dell’incidente, imputato ad un errore di valutazione da parte del personale militare che avrebbero scambiato il velivolo da poco decollato per un missile da crociera ostile. Sei persone sono state arrestate in Iran a giugno 2020 in relazione al caso. Le autorità iraniane si sono dette anche pronte a risarcire le famiglie delle vittime della tragedia che avevano cittadinanza ucraina, iraniana, afgana, canadese, svedese, tedesca e britannica. (Res)