Romania: leader Psd, i cittadini hanno dimostrato che è necessario un cambiamento

- Attraverso il voto di oggi, i cittadini romeni hanno dimostrato che è necessario un cambiamento. Lo ha detto il leader del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu dopo l'annuncio degli exit poll delle elezioni parlamentari. "Attraverso il voto di oggi, i romeni hanno dimostrato che è necessario un cambiamento. Vorrei ringraziare tutti i cittadini che si sono fidati di noi e hanno votato per il Psd", un modo secondo Ciolacu di rifiutare la gestione della pandemia da parte del governo dei liberali. In base ai primi exit poll, il Psd è in testa alle preferenze con il 30 per cento, mentre il Pnl seguirebbe a stretto giro, al 29 per cento. (Rob)