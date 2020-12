Medio Oriente: Manama Dialogue, duro scambio tra principe saudita Al Faisal e ministro Esteri israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione dedicata alla sicurezza della regione del Medio Oriente dei Manama Dialogue, organizzati nella capitale del Bahrein dall’International Institute for Strategic Studies (Iiss), ha assistito oggi ad un confronto tra l’ex capo dell’intelligence saudita, Turki al Faisal, e il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, che ha partecipato in video conferenza all’evento su invito del regno del Bahrein che lo scorso 15 settembre ha avviato il processo di normalizzazione delle relazioni con lo Stato di Israele. Nel suo intervento l’ex responsabile dell’intelligence saudita ha accusato Israele di presentarsi come un "piccolo Paese minacciato, circondato da assassini assetati di sangue che vogliono raderlo al suolo”, mentre in realtà, ha osservato, è una potenza nucleare. Nel suo intervento, Al Faisal ha affermato che la soluzione dei due Stati è l'unica "soluzione giusta" per i rifugiati palestinesi, accusando Israele di sfrattare con la forza i palestinesi e distruggere i villaggi. (segue) (Res)