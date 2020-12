Business news: Colombia, Ocse prevede crescita Pil del 3,5 per cento del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una contrazione dell'8,3 per cento nel 2020, legata all'impatto della pandemia del nuovo coronavirus sull'economia, il Prodotto interno lordo (Pil) della Colombia crescerà del 3,5 per cento del 2021 e del 3,7 nel 2022. E’ la stima diffusa dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nella versione preliminare del suo outlook economico. La ripresa del 2021, si legge, sarà promossa da un importante programma di investimenti pubblici, comprese le infrastrutture e l'edilizia residenziale pubblica. All’inizio i consumi privati ​​si riprenderanno solo lentamente, soprattutto nei servizi, prosegue lo studio, sottolineando come nel 2021 e nel 2022 il supporto alla crescita dall’ambiente esterno sarà limitato. Su quest'ultimo versante, inoltre, la Colombia rimane vulnerabile agli sviluppi avversi dei prezzi delle materie prime già bassi, in particolare del petrolio. (Res)