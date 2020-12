Business news: Brasile, economia in calo del 6,0 per cento a fine 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (Ocse) ha migliorato i pronostici sull'economia del Brasile per il 2020, passando da una contrazione del 6,5 per cento ipotizzata a settembre, all'attuale -6,0 per cento. Il miglioramento della stima, segnala l'organismo nell' "Economic outlook", è stato possibile grazie alle politiche di sostegno fiscale e le misure di sostegno al reddito per milioni di brasiliani che stanno sostenendo un parziale recupero della domanda interna nel 2020. "La forte risposta in tema di politica fiscale e monetaria è riuscita a prevenire una contrazione economica più acuta. Il sussidio di emergenza temporaneo ha sostenuto oltre 67 milioni di famiglie a basso reddito, attenuando l'impatto sui redditi familiari e sulla povertà", riposta l'Ocse nel suo studio, sottolineando tuttavia che "poiché la ripresa richiederà tempo e alcuni posti di lavoro potrebbero non tornare, sarebbero giustificati miglioramenti mirati della protezione sociale. Ridistribuire alcune spese correnti e aumentare l'efficienza della spesa consentirebbe di finanziare tali miglioramenti, riprendendo contemporaneamente l'aggiustamento fiscale in corso prima della pandemia". Secondo la valutazione dell'organizzazione con sede a Parigi "Le riforme strutturali per rafforzare la concorrenza interna ed esterna e migliorare il clima degli investimenti potrebbero aumentare la produttività, mentre una migliore formazione professionale consentirebbe a più persone di cogliere nuove opportunità economiche". (Res)