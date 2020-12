Business news: Brasile, produzione idrocarburi diminuita dell'1,2 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di idrocarburi in Brasile è scesa dell'1,2 per cento a ottobre rispetto a settembre, e del 3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, raggiungendo un totale di 2,8 milioni di barili al giorno. Lo riferisce l'Agenzia nazionale del petrolio (Anp) in una nota ripresa dal portale "Petronoticias". Per quanto riguarda il gas naturale, la produzione è stata di 130 milioni di metri cubi al giorno, in aumento del 3,8 per cento rispetto ai volumi registrati a settembre. Complessivamente la produzione di petrolio e gas nel paese è stata pari a 3,6 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. In particolare la produzione di petrolio pre-sal a ottobre è stata di 2,5 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (2 milioni di barili di petrolio e 82,9 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno), in calo del 2 per cento rispetto a settembre. (Res)