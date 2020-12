Usa: Georgia, segretario Raffensperger dichiara che non sono emerse “frodi sistemiche”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, ha difeso l’integrità del processo elettorale nello Stato sud-orientale nelle ultime presidenziali, sulla base delle indagini aperte. “Non abbiamo mai trovato frodi sistemiche, non abbastanza per ribaltare le elezioni. Abbiamo oltre 250 casi in questo momento, ma non vediamo nulla che possa ribaltare la volontà del popolo qui in Georgia”, ha dichiarato il politico repubblicano in un’intervista al programma “This Week” dell’emittente televisiva “Abc News”. “Triste ma vero. Vorrei che avesse vinto. Sono un repubblicano conservatore e sono deluso, ma questi sono i risultati”, ha risposto alla domanda del direttore George Stephanopoulos sull’esistenza di dubbi riguardo alla sconfitta del presidente uscente Donald Trump. Lo Stato ha effettuato un controllo manuale su ogni singolo voto e confermato il risultato, ovvero la vittoria del democratico Joe Biden. L’organizzazione della campagna elettorale di Trump ha chiesto il riconteggio automatico, previsto legalmente essendo il margine tra i due candidati inferiore allo 0,5 per cento. (segue) (Nys)