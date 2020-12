Usa: Georgia, segretario Raffensperger dichiara che non sono emerse “frodi sistemiche” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffensperger ha detto, inoltre, che la sua famiglia ha ricevuto minacce di morte e sua moglie messaggi a sfondo sessuale e che anche addetti alle elezioni e membri del suo ufficio sono stati minacciati. “Alla fine, noi repubblicani non abbiamo portato abbastanza elettori”, ha ammesso il politico, esprimendo preoccupazione anche per l’esito delle elezioni per il Senato, dalle quali dipende il controllo della camera. “Queste distrazioni, questa disunione, rende più difficile” la vittoria dei senatori David Perdue e Kelly Loeffler. Infine, Raffensperger ha assicurato che il processo di verifica della firma è stato rafforzato e che per chiunque abbia presentato domanda cartacea per il voto per corrispondenza è stata fatta una doppia verifica: al momento della ricezione della domanda e al momento della ricezione della scheda elettorale. (segue) (Nys)