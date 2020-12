Brexit: premier irlandese Martin, "possibilità di un accordo è 50-50"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le possibilità che venga raggiunto un accordo fra Regno Unito e Unione europea sulla Brexit sono in un rapporto 50-50. Lo ha affermato il primo ministro irlandese Micheal Martin, rilevando come i colloqui siano entrati in una fase complicata. "Al momento siamo 50-50 e non credo che si possa essere eccessivamente ottimisti sulla possibilità che si arrivi a una soluzione", ha detto Martin all'emittente nazionale "Rte". Nella serata di ieri, il premier britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno avuto un colloquio telefonico, a seguito del quale hanno comunicato per oggi la ripresa delle trattative a Bruxelles fra i negoziatori delle due parti.(Rel)