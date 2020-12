Business news: Argentina-Usa, colloquio Fernandez-Biden, focus su cooperazione e Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina Alberto Fernandez ha tenuto il 30 novembre la prima conversazione telefonica con il democratico Joe Biden, in vista dell’insediamento di quest’ultimo alla Casa Bianca. I due interlocutori hanno discusso della situazione macroeconomica dell’America Latina, delle relazioni bilaterali e di papa Francesco, il Pontefice argentino che Biden ha già incontrato quando era vicepresidente Usa, durante l’amministrazione di Barack Obama. Il colloquio tra Fernandez e Biden è durato in tutto 35 minuti: la stampa Usa evidenzia che il presidente Fernandez è il primo leader dell’America Latina a congratularsi con Biden, riconoscendone la vittoria alle elezioni presidenziali Usa dello scorso 3 novembre. L’amministrazione Biden giocherà un ruolo cruciale nella negoziazione che il governo argentino ha intrapreso con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un nuovo programma di finanziamento sovrano. Gli Usa sono i primi finanziatori dell’Fmi, e l’amministrazione presidenziale di Donald Trump è stata cruciale per il buon esito del precedente accordo raggiunto da Buenos Aires con il Fondo, nel 2018. (Res)