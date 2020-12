Brasile: stampa, un nuovo indizio nel caso dell’omicidio di Marielle Franco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeida avrebbe confessato di aver clonato una Cobalt del 2014 color argento, utilizzando dati di un’auto di diverso modello, una Fiat Palio, di aver trattato con un militare di nome Pepa e di averla consegnata a una persona di nome Rafael. Avrebbe detto di non sapere che uso ne sia stato fatto, ma ammesso una somiglianza con l’auto usata nell’agguato. La polizia, inoltre, sta indagando sull’origine dell’ordine di uccidere Marielle Franco, che sarebbe stato impartito dall’ex consigliere comunale Cristiano Girao per una vendetta contro Marcelo Freixo, deputato federale e amico di Marielle. La polizia è in attesa del giudizio del Tribunale superiore di giustizia (Stj) su tre ricorsi riguardanti i dati informatici: l’Ufficio della pubblica accusa dello Stato di Rio de Janeiro (Mprj), infatti, ha ordinato la consegna di informazioni sugli utenti che hanno fatto ricerche online su Marielle Franco tra il 10 e il 14 marzo e sul tragitto dell’auto usata dagli assassini, ma Google ha presentato ricorso. (Brb)