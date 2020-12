Germania: Baviera, restano in vigore le restrizioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Baviera non potranno lasciare le loro abitazioni se non per ragioni di comprovata necessità. Lo ha annunciato il premier del laender tedesco, Markus Soeder, nel corso di una conferenza stampa. Soeder ha spiegato che potrebbero esserci dei rilassamenti alle restrizioni anti-Covid in vista del Natale, ma non per le celebrazioni del nuovo anno. "Purtroppo la situazione è molto seria, e non è abbastanza quanto fatto, serve di più", ha detto Soeder. Gli abitanti della Baviera possono in ogni caso uscire per lavoro, per recarsi dal medico o per una passeggiata; restano inoltre aperte regolarmente le scuole fino ai 13 anni di età, mentre per i più grandi vige la didattica alternata. Le misure decise da Soeder saranno sottoposte al voto del parlamento bavarese nella prossima settimana. (Geb)