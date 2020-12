Recovery: Gelmini (FI), domani in Cdm piano fantasma che nessuno ha visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani si riunisce il Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, più noto come Recovery Plan. Un piano fantasma che né i ministri né i partiti di maggioranza affermano di aver visto. Figuriamoci l'opposizione o il Parlamento. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Come al solito verremo solo chiamati a ratificare decisioni già prese, senza alcuna condivisione. Non un buon inizio per il Next generation Eu che oltretutto, a stare alla volontà del premier, verrà affrontato con una cabina di regia estranea ai Ministeri e al Parlamento. Chissà se anche domani assisteremo ad una approvazione 'salvo intese', formula immaginiamo sconosciuta in Europa e nel Mondo", aggiunge.(Rin)