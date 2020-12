Covid: ministero Salute saudita, saremo tra i primi a ricevere vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita sarà uno dei primi Paesi a ricevere il vaccino contro il Covid-19. Lo ha annunciato oggi il portavoce del ministero della Salute saudita, Mohammed al Abd al Ali, citato dall’agenzia di stampa saudita “Spa”. Il portavoce ha inoltre affermato che il Regno ha stretto accordi "importanti” con le aziende che stanno attualmente sviluppando i vaccini. Secondo quanto riferito dalla “Spa”, l'Arabia Saudita implementerà un sistema di registrazione per consentire alle persone di ricevere il vaccino una volta che sarà disponibile. In base a quanto dichiarato da Al Ali, i dettagli saranno presto annunciati e le autorità sono al momento caute nel garantire la sicurezza e l'efficacia del vaccino che sarà approvato da comitati di esperti. In base agli ultimi dati disponibili l’Arabia Saudita ha registrato meno di 200 nuovi casi di coronavirus, segnalando un calo significativo dei contagi rispetto al picco della pandemia, quando il Paese registrava una media di 6.000 casi al giorno. In totale il ministero della Salute saudita ha registrato dall’inizio della pandemia 358.713 contagi, 348.879 persone guarite e 5.965 morti. Nonostante un calo del tasso di infezione, le autorità continuano a esortare le persone a rispettare le misure di prevenzione tra cui indossare la mascherine e mantenere la distanza sociale. Al Ali ha anche affermato che l'Arabia Saudita è tra i paesi che hanno registrato un miglioramento e una diminuzione del tasso di infezione: “Samo nelle fasi finali e speriamo che il percorso sia veloce e sicuro per tutti".(Res)