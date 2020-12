Nord Macedonia: Ahmeti (Dui), questioni storiche non prendono sopravvento su diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le questioni storiche non devono prendere il sopravvento sui sentimenti e i rapporti diplomatici. Questo il messaggio del leader del partito macedone Unione democratica per l’integrazione (Dui), Ali Ahmeti, in un intervento per l’emittente televisiva “Kanal 5”. Ahmeti ha fatto riferimento alla Bulgaria, invitando i partner a Sofia a “superare le difficoltà emotive” nei rapporti con la Macedonia del Nord e a concentrarsi sul percorso di integrazione europea di Skopje. L’adesione all’Ue della Macedonia del Nord, secondo Ahmeti, sarebbe di grande interesse per le parti. “Più si aspetta, più dura diventa affrontare le questioni storiche che portano a sofferenze emotive”, ha detto il leader del Dui, partito della minoranza albanese in Macedonia del Nord. (segue) (Seb)