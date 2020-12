Nord Macedonia: Ahmeti (Dui), questioni storiche non prendono sopravvento su diplomazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, ha spiegato che la soluzione per le questioni bilaterali aperte con la Bulgaria è rappresentata dal Trattato di amicizia firmato dai due Stati nel 2017. Osmani ha osservato che "una volta che entrambe le parti avranno preso atto di questo, allora tutte le cose torneranno al loro posto". Nessuno, ha concluso Osmani, sta cercando "di evitare le proprie responsabilità" sancite dal Trattato. Gli ambasciatori degli Stati membri dell'Ue si sono incontrati il 30 novembre a Bruxelles per esaminare le conclusioni che saranno adottate l'8 dicembre dai ministri degli Affari europei. Le conclusioni hanno rimosso l'opzione di includere una data per le prime conferenze intergovernative con l'Albania e la Macedonia del Nord a causa del veto di Sofia su Skopje. Le date saranno dunque incluse nel quadro negoziale una volta stabilite, secondo quanto hanno spiegato le fonti diplomatiche. Nel 2017 la Bulgaria e la Macedonia del Nord hanno firmato un Trattato di amicizia, che Skopje considera l'unica condizione preliminare per l'avvio dei negoziati con l'Ue. Le autorità di Sofia, invece, ritengono che prima dell'inizio dei negoziati sia necessario risolvere le questioni relative all'identità nazionale macedone, ovvero la questione della lingua e dell'identità degli eroi nazionali, come Goce Delcev, conteso da entrambi i Paesi. (segue) (Seb)