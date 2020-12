Romania: elezioni parlamentari, affluenza alle 19 si attesta al 29,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta basso il dato sull'affluenza alle elezioni politiche in Romania, che alle ore 19 si ferma al 29,8 per cento. Sono 5.421.794 i cittadini che hanno votato finora, secondo la Commissione elettorale centrale romena. La differenza di affluenza rispetto alle elezioni parlamentari del 2016 è di oltre il 7 per cento. Mehedinti, nel sud della Romania, è la prima contea a superare la soglia del 40 per cento alle 19:00. (Rob)