Maltempo: Fs, il punto della situazione sulla rete ferroviaria

- Il forte maltempo in corso sull'Italia sta creando disagi anche alla circolazione ferroviaria, soprattutto nel Nord-Est. Lo riferisce una nota di Fs, secondo cui regolare l'Alta Velocità, ad esclusione della direttrice Venezia-Milano dove, a causa del superamento del livello di guardia del fiume Tesina, il tratto di linea fra Vicenza e Grisignano è stato precauzionalmente interrotto con deviazioni dei treni a lunga percorrenza sulle direttrici Venezia-Bologna-Verona che comportano ritardi di circa 90 minuti. Sulla linea Brennero-Bolzano, il traffico è sospeso nelle tratte Bronzolo-Brennero e Bolzano-Ponte Adige per le avverse condizioni meteo che hanno provocato frane in prossimità della sede ferroviaria. L'offerta ferroviaria sulla linea Bolzano-Merano è garantita nella sola tratta Merano-Ponte Adige. Circolazione interrotta anche sulla linea Fortezza-San Candido, fra Valdaora e San Candido e fra Fortezza e Valdaora. Sulla linea Trento-Verona il traffico ferroviario è rallentato fra Ala e Peri con riduzione di velocità a 40 km/h nel tratto interessato dall'allagamento. Le Frecce di Trenitalia verso Bolzano sono per oggi limitate a Verona Porta Nuova. (segue) (Rin)