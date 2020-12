Maltempo: Fs, il punto della situazione sulla rete ferroviaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle linee Sacile-Maniago, Casarsa-Portogruaro, Udine-Tarvisio e Conegliano-Udine il traffico ferroviario è sospeso in via precauzionale dalla notte del 5 dicembre per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. La sospensione si è resa necessaria a seguito dell'ordinanza emessa dalla Regione Friuli Venezia Giulia. I treni della linea Trieste-Udine-Venezia sono limitati a Udine e soppressi nella tratta Udine-Conegliano. Sulla linea Calalzo-Padova il traffico ferroviario è sospeso, in via precauzionale, fra Montebelluna e Belluno per le avverse condizioni meteo che hanno provocato l'allagamento della sede ferroviaria. Stop anche sulla Belluno-Conegliano, fra Vittorio Veneto e Ponte Alpi, e fra Longarone e Calalzo per una frana in prossimità della sede ferroviaria. La situazione è sotto continua osservazione da una sala operativa centrale e un'unità di crisi che sovrintendono e coordinano ogni misura riguardante la circolazione e l'informazione nonché l'assistenza ai viaggiatori. Rete Ferroviaria Italiana sta impiegando circa 150 tecnici per ripristinare le situazioni critiche e riattivare le diverse interruzioni di linea. Trenitalia ha potenziato i servizi di assistenza alle persone presenziando le stazioni interessate con oltre 50 addetti. Inoltre sono stati predisposti 55 bus sostitutivi e 8 taxi (di cui uno attrezzato per la clientela a ridotta mobilità). Inviati oltre 600 messaggi personalizzati e 200 e-mail alle persone coinvolte dai disagi, e distribuiti circa 400 kit con generi di conforto. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla circolazione ferroviaria e sulla riprogrammazione dell'offerta commerciale si invitano i viaggiatori a consultare i canali informativi del Gruppo FS Italiane. (Rin)