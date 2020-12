Francia-Egitto: presidente Al Sisi giunto a Parigi per visita di Stato di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi è giunto oggi pomeriggio a Parigi per una visita di Stato che durerà tre giorni che avrà l’obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale tra Francia ed Egitto alla luce delle crisi in corso nella regione, in particolare nel Mediterraneo orientale. Ad annunciarlo è il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, in una nota sul suo profilo Facebook. Al Sisi sarà ricevuto in serata dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian per un colloquio seguito da una cena al Quai d'Orsay. Per domani è invece previsto tra Al Sisi e il presidente francese Emmanuel Macron, il primo dall’incontro del 27 gennaio del 2019 al Cairo. In quell’occasione, il capo dello Stato francese aveva espresso critiche sulla situazione dei diritti umani in Egitto a seguito dell’arresto di blogger, giornalisti e attivisti. Alla critica di Macron, Al Sisi aveva risposto che l’Egitto si “trova in una regione piuttosto travagliata”. Secondo fonti dell’Eliseo, anche nell’incontro di domani, Macron non mancherà di affrontare nuovamente la questione. Nei giorni scorsi, diverse organizzazioni hanno lanciato un appello al presidente francese chiedendo di fare "passi dalla retorica all'azione", subordinando il sostegno militare all’Egitto al rilascio dei prigionieri politici. (segue) (Cae)