Francia-Egitto: presidente Al Sisi giunto a Parigi per visita di Stato di tre giorni (2)

- In vista della visita di Stato, le autorità egiziane hanno compiuto una serie di passi avanti in merito al trattamento di Ong e attivisti. Ieri la Corte d'appello del Cairo, in Egitto, ha ordinato la chiusura della lunga indagine nei confronti di 20 organizzazione non governative accusate di aver ricevuto fondi stranieri, sostenendo che nessun procedimento penale potrà essere aperto contro Ong e confermando la chiusura del caso. La sentenza ha revocato il congelamento dei beni e il divieto di viaggio del personale per le 20 Ong organizzazioni. Lo scorso 3 dicembre la Procura generale dell'Egitto ha ordinato il rilascio dei tre attivisti della Ong Iniziativa egiziana per i diritti della persona (Eipr) arrestati nelle scorse settimane, il direttore esecutivo Gasser Abdel Razek, Mohammed Bashir e Karim Ennarah. (segue) (Cae)