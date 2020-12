Francia-Egitto: presidente Al Sisi giunto a Parigi per visita di Stato di tre giorni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Stato si aprirà con una cerimonia ufficiale di benvenuto agli Invalides, seguita da un colloquio tra Al Sisi e Macron al palazzo dell’Eliseo a cui seguirà una conferenza stampa. In seguito Al Sisi avrà incontri con il presidente dell'Assemblea nazionale Richard Ferrand e il sindaco di Parigi Anne Hidalgo prima di una cena al palazzo presidenziale. Martedì 8 dicembre, Al Sisi si recherà all'Arco di Trionfo per depositare una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto. In seguito avrà un incontro con il premier Jean Castex e il presidente del Senato Gérard Larcher. (segue) (Cae)