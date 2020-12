Francia-Egitto: presidente Al Sisi giunto a Parigi per visita di Stato di tre giorni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la stampa francese, durante la visita, Al Sisi e Macron affronteranno vari dossier bilaterali e regionali, in particolare le tensioni con la Turchia nel Mediterraneo orientale. Ieri si sono concluse in acque territoriali egiziane le esercitazioni navali Medusa10 condotte da Egitto, Grecia e Cipro a cui hanno preso parte come osservatori anche Francia ed Emirati Arabi Uniti in quello che secondo molti osservatori è un segnale per la Turchia. In base a fonti dell’Eliseo, Francia ed Egitto vorrebbero consolidare i "segnali positivi" osservati in Libia, dall'accordo per un cessate il fuoco permanente all'instaurazione di un dialogo politico inter-libico. In questi anni, Francia ed Egitto hanno fornito sostegno a comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, nello scontro con il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, riconosciuto dalla comunità internazionale e appoggiato sul piano militare dalla Turchia. (Cae)