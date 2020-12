© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 7 dicembre, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, salvo nubi compatte dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 929m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.Piemonte: una nuova perturbazione si inserisce nel flusso atlantico, portando un modesto peggioramento al Nordovest. Piogge sparse specie dal pomeriggio, neve fino a bassa quota tra basso Piemonte e interne liguri. Clima invernale. (Rpi)