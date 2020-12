© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECerimonia di conferimento delle civiche benemerenze.Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 o diretta sul sito del Comune di Milano (ore 10.30)VARIEL’arcivescovo di Milano Mario Delpini celebra il Pontificale nella solennità del santo patrono.Basilica di Sant'Ambrogio (ore 10.30)Conferenza stampa in streaming per presentare “Il Natale degli Alberi” e i protagonisti del progetto ideato da Marco Balich e donato da Fondazione Bracco al Comune di Milano. Intervengono Roberta Guaineri, assessore a Turismo, Sport e Qualità della vita Comune del Milano; Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco e Marco Balich, presidente e creative director Balich Worldwide Shows.Pagina Facebook @BalichWS (ore 11.30)La serata “A riveder le stelle” che inaugura la stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano.Diretta su Rai1 e Radio 3 (dalle 17.00) (Rem)