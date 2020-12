Maltempo: piogge ingrossano fiumi nel cassinate e nel sorano, in allerta per Liri e Gari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le abbondanti piogge hanno ingrossato ben oltre il livello di allarme i corsi d’acqua che solcano la provincia di Frosinone. Nel sorano e per tutto il corso del fiume Liri si sono verificati allagamenti fino a Pontecorvo e San Giorgio a Liri. Osservata speciale la Cascata di Isola del Liri. Preoccupazione anche per il Gari che a Sant’Angelo, frazione di Cassino, ha allagato la campagna circostante. Vigili del fuoco e protezione civile sono stati al lavoro per tutto il giorno.(Rer)